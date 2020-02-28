Грабитель в Подмосковье вырвал серьги из ушей пенсионерки

Москва, 28 февраля.Грабитель напал на 90-летнюю пенсионерку в Подольске и вырвал из ее ушей сережки, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел вечером на улице Кирова и попал на видеокамеры. На кадрах видно, что рядом с домом стоят две старушки.

Мужчина подошел к одной из них, вырвал из ушей серьги, выхватил сумку и попытался скрыться. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о грабеже.

Полиция разыскивает злоумышленника, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина напал на школьницу и отобрал ее смартфон с деньгами. Девочке удалось выбить нож из рук грабителя.