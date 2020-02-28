Московские таксисты довезли двух иностранцев из аэропорта за 60 тысяч рублей

Москва, 28 января. Два иностранца заявили в полицию Москвы после того, как предприимчивые таксисты взяли с них более 60 тысяч рублей за поездку из аэропорта.

По данным источника, 27 февраля к правоохранителям обратились гражданине Франции и Нидерландов. По словам первого, его подвозил водитель Toyota. За поездку из аэропорта «Шереметьево» до гостиницы ему пришлось заплатить более 32 тысяч рублей.

Второй иностранец сообщил, что водитель Kia взял с него более 31 тысячи рублей. Он проделал такой же путь из аэропорта до дома на Дербеневской улице, передает телеканал «360».

Аналогичный инцидент неделю назад произошел с гражданином Китая. Однако аппетиты водителя такси тогда оказались скромнее. За поездку до «Крокус Экспо» он взял с иностранца шесть тысяч рублей, сославшись на «риск» из-за коронавируса.