Три человека пострадали в массовом ДТП в Подмосковье

Москва, 28 февраля. Массовое ДТП произошло на Симферопольском шоссе, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла утром 28 февраля на 59-м километре Симферопольского шоссе. Столкнулись Kia, Fiat и Peugeot, в результате ДТП пострадали три человека.

Скорая госпитализировала пострадавших, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали трех подохреваемых в серии угонов иномарок.