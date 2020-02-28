Школьница в Москве отобрала нож у напавшего на нее грабителя

Москва, 28 февраля. Неизвестный мужчина азиатской внешности напал на 17-летнюю школьницу в Москве. Пострадавшая находится в больнице.

По словам девочки, инцидент произошел вечером 25 февраля на Дмитровском шоссе. Она увидела мужчину, которые следовал за ней.

Школьница достала газовый баллончик и неумело распылила его в лицо нападавшему. Мужчина выбил баллончик из ее рук и приставил нож к горлу. Он потребовал деньги и телефон.

Девочка в ответ выбила из рук грабителя нож, но он принялся ее душить. Злоумышленник похитил мобильный телефон, деньги, после чего скрылся.

Она призналась, что в шоковом состоянии добралась до ближайшей больницы. Медики диагностировали множественные гематомы, рану подбородка и другие повреждения, пишет KP.Ru.

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