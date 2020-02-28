Пьяную звезду «Дома-2» избили в Подмосковье

Москва, 28 февраля. Молодой человек избил бывшую участницу проекта «Дом-2» Ксению Кижаеву, полиция проводит проверку по факту происшествия.

Инцидент произошел 21 февраля в подмосковном Звенигороде. В местную больницу поступила девушка с синяками на лице в состоянии алкогольного опьянения.

По словам девушки, ее избил молодой человек, с которым Кижаева проживает в одной квартире. Врачи передали эту информацию в полицию, пишет KP.Ru.

Девушка отказалась прокомментировать инцидент. Однако в Instagram опубликовала видео, в котором показала справки и сообщила, что ей «зашили голову».

Ксения Кижаева получила известность благодаря «стройке любви» на проекте «Дом-2» в 2016 году. Девушка заявила, что хочет забыть бывшего парня и настроилась на новые отношения.

Она была одной из самых молодых участниц проекта, ей исполнилось всего 19 лет. Кижаева намекала, что ей нравится ведущий Никита Кузнецов. Но отношения с ним внутри периметра не сложились.

Кижаева понравилась Глебу Жемчугову и Олегу Бурханову, однако мама девушки была против их ухаживаний. Она предупредила Ксению, что это «неподходящие» варианты. Кижаева задержалась на проекте всего на 41 день, после чего решила уйти.

Ранее сообщалось, что в Московской области была избита чемпионка мира по боксу Софья Очигава. На нее напал сосед с ножом в руках и угрожать убить спортсменку.