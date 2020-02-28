Летевший в Бангкок самолет «России» возвращается в Москву из-за треснувшего стекла

Москва, 28 февраля. Летевший в Бангкок самолет Boeing-777 возвращается в аэропорт «Внуково» из-за трещины в лобовом стекле, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Самолет авиакомпании «Россия» вылетел утром 28 февраля из московского аэропорта «Шереметьево». Во время полета командир корабля заметил трещину в стекле. Он принял решение вернуться в Москву.

Как уточняет источник, стекла в самолетах устанавливают многослойные. Угрозы для пассажиров и экипажа нет, однако командир корабля решил не рисковать жизнями людей на борту.