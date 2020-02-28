Подозреваемых в угоне 10 автомобилей задержали в Подмосковье

Москва, 28 февраля. Полиция задержала трех подозреваемых в серии краж автомобилей в Подмосковье, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, угонщики выбирали авто рядом с железнодорожными станциями и ТЦ. Они вскрывали машины, меняли номерные знаки и перегоняли авто в гараж во Владимирской области.

Похищенные машины преступники разбирали на запчасти и продавали. Полиция задержала трех жителей Владимирской области, один из них был ранее судим.

Правоохранители установили причастность задержанных к десяти угонами, сумма ущерба превысила три млн рублей, пишет РИАМО.

Ранее столичная прокуратура назвала самые популярные среди угонщиков марки машин в Москве. В прошлом году автолюбители чаще всего лишались корейских и японских автомобилей.