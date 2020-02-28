Теплая погода установится в Москве 28 февраля

Москва, 28 февраля. Облачная погода с небольшими осадками ожидается в столичном регионе в пятницу, пишут «Метеоновости».

28 февраля в Москве температура воздуха составит 3 градуса тепла, в Московской области столбики термометров поднимутся от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 735 мм ртутного столба. Ветер подует с западной стороны со скоростью до 12 метров в секунду, пишет РИАМО.

По прогнозам синоптиков, в этом году после теплой зимы придет ранняя весна. Обычно смена сезона наступает в начале апреля, но специалисты ждут весеннюю погоду уже в марте.