Недобросовестные управляющие компании исчезнут из Подмосковья

Москва, 27 февраля. Недобросовестные управляющие компании исчезнут из Московской области, им на смену придут ответственные коммунальщики, пообещал губернатор Андрей Воробьев.

В Подмосковье в целом около 54 тысяч многоквартирных домов, за порядком в которых следят управляющие компании. Раньше их было около 200, но к сегодняшнему дню количество уменьшилось до 32.

«Компаний в «красной зоне» осталось 32, к апрелю их будет ноль. Мы сделаем так, чтобы управляющие компании четко понимали, как оценивают жители их работу и на чем нужно сделать акцент», — цитирует Воробьева телеканал «360».

Власти области поставили задачу оставить на рынке только надежные организации. Для этого разработан комплекс мероприятий по оценке коммунальщиков. Раньше жалобы подавали по длинной цепочке, что существенно осложняло задачу наведения порядка и устранения неполадок.

«Сегодня задача управляющих компаний — устранять все очень быстро, а идеально — не допускать», — добавил глава региона.

Ранее министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский сообщил о специальных льготах, которые ввело правительство области, чтобы простимулировать местных жителей сортировать мусор. По его словам, старт программы дал свыше миллиона тонн отходов, которые смогли сразу отправить на переработку, а не на захоронение.