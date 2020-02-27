Власти Подмосковья предоставят семьям с детьми скидку по ипотеке

Москва, 27 февраля. Собственное жилье для семей с детьми из Подмосковья станет доступнее за счет снижения ставки по ипотеке на 3%. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Родители малышей, которые появились на свет в Подмосковье с 1 января 2020 года, помимо федеральных выплат получат скидку 3% на оплату ипотеки покупке квартиры в новостройке.

«Таким образом, если квартира стоит 4,2 миллиона рублей, то за срок выплаты кредита область поможет сэкономить 1,5 миллиона на процентах», — пояснил губернатор в эфире телеканала «360».

Он обратил внимание, что претендующая на льготную ипотеку семья должна обязательно выполнить два условия.

Во-первых, у нее должно в собственности должно отсутствовать жилье. Во-вторых, один из родителей должен иметь регистрацию и проживать в Московской области. Кроме того, необходимо учесть, что желаемая квартира должна находиться в Подмосковье.

По словам Воробьева, финансируемая за счет регионального бюджета программа начала действовать с 1 января 2020 года, но активно начнет работать с апреля. В настоящее время жителей региона знакомят с возможными льготами.

По условиям поддержки можно проконсультироваться в Министерстве жилищной политики региона, где в случае необходимости помогут собрать нужные документы.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова сообщила, что, по планам, в текущем году льготой воспользуются 500 семей, а в 2021 году объем заявок увеличится вдвое.

Указанная скидка по ипотеке не повлияет на другие федеральные льготы, включая материнский капитал. Эту выплату молодые родители как прежде смогут использовать для погашения первого ипотечного взноса.

Ранее, говоря о поддержке населения в регионе, Воробьев сообщал, что в 2020 году всем одиноким пенсионерам старше 65 лет к пенсии прибавят тысячу рублей, сообщает «Подмосковье сегодня».