Житель Подмосковья потерял полмиллиона, «купив» медицинские маски у мошенников

Москва, 27 февраля. Житель подмосковного города Серпухов лишился полмиллиона, пытаясь отправить медицинские маски в Китай, сообщил осведомленный источник.

Мужчина нашел в Интернете объявление о том, что желающие могут помочь китайским гражданам из-за вспышки коронавируса. Благотворитель позвонил по указанному номеру и сообщил, что готов оплатить товар.

Одна маска стоила 15 рублей, за всю партию жителя Подмосковья должен был заплатить 705 тысяч рублей, передает телеканал «360».

Мошенники попросили перевести средства на банковскую карту. Но мужчина настаивал на личной встрече с представителем компании, которая доставит маски.

На встречу пришел мужчина и представился чужим именем. Когда житель Подмосковья убедился в наличии масок, то перевел мошенникам 500 тысяч рубоей.

Позднее выяснилось, что представители компании, которая осуществляет доставку товаров в Китай, ничего не получали. Под их именем действовали мошенники.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в декабря 2019 года. Депутат Госдумы Александр Онищенко заявил, что ситуация с коронавирусом скоро нормализуется. Китайцам удалось погасить очаг распространения вируса.