Ребенок в Подмосковье отравился, выпив содержимое колбы из набора юного химика

Москва, 27 февраля. Годовалый мальчик в Подмосковье получил химический ожог глотки и отравление, выпив содержимое колбы из набора юного химика.

Ребенок остался без присмотра и выпил содержимое одной из колб. Набор принадлежал старшему брату малыша.

Пострадавшего срочно госпитализировали, у него диагностировали острое отравление. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области годовалый ребенок наелся семян цикламена, оставшись без присмотра. Мальчика увезли в больницу с отравлением.