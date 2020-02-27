Полиция задержала в Подмосковье торговца боеприпасами

Москва, 27 февраля. Полиция задержала мужчину, который продавал патроны к пистолету Макарова, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на Революционном проспекте в Подольске. Во время досмотра у подозреваемого нашли две упаковки с патронами.

Экспертиза подтвердила, что боеприпасы являются штатными для пистолета Макарова. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Петербурге прохожий нашел в канаве сумку с оружием и боеприпасами.