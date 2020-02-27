Москва, 27 февраля. Известного российского актера Павла Прилучного оштрафовали за неоплату парковки в Москве, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Прилучный — владелец трех автомобилей, в том числе Mercedes-Benz G-класса. По данным сервиса Федеральной службы судебных приставов, его обязали оплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

Напомним, что штраф за неоплату парковки увеличили в конце декабря 2018 года. Это решение приняла Мосгордума, чтобы обеспечить правовое регулирование в области благоустройства российской столицы.

Павел Прилучный переживает развод с актрисой Агатой Муцениеце, с которой у него родилось двое детей. Об этом он рассказал в социальных сетях и попросил поклонников дать время прийти в себя.

Настоящую причину разрыва после восьми лет совместной жизни с актрисой Прилучный не назвал. Как пишет Mash, незадолго до объявления разводе актер заложил автомобиль Range Rover в одном из банков. Дом в Московской области он оставил Муцениеце и детям.