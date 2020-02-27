Тело мужчины выловили из Москвы-реки под Одинцово

Москва, 27 февраля. Тело мужчины выловили из Москвы-реки на Рублевской станции водоподготовки под Одинцово, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Информация об обнаружении тела поступила в экстренные службы днем 26 февраля. Сотрудники «Мособлпожспаса» в селе Знаменское извлекли из воды тело неизвестного.

Погибшим оказался мужчина 1981 года рождения. Тело нашли в не оборудованном для купания месте, его направили в одинцовский морг.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели человека, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что спасатели в Хабаровском крае нашли подо льдом автомобиль с утонувшим рыбаком.