Синоптики предупредили москвичей о дожде с мокрым снегом

Москва, 27 февраля. Облачная погода с дождем и мокрым снегом придет в Москву в четверг, температура воздуха составит 3 градуса тепла, пишут «Метеоновости».

Днем воздух в Москве прогреется до трех градусов тепла, в Московской области синоптики прогнозируют колебания температуры воздуха от двух градусов мороза до 3 градусов тепла.

27 февраля метеозависимые москвичи могут почувствовать себя хуже. Погода повлияет на качество сна, физическую активность и умственную работоспособность, пишет РИАМО.

Ранее научный руководитель Гидрометцента Роман Вильфанд пообещал россиянам раннюю весну. Он отметил, что на смену аномально теплой зиме резко придет весна.