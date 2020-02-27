ФАН публикует видео с места ДТП в тоннеле в Чертаново

Москва, 27 февраля. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило первое видео, сделанное на месте аварии в жилом районе Чертаново на юге Москвы. Там, в тоннеле автомобиль врезался в препятствие и загорелся.

Авария произошла в тоннеле на проектируемом проезде №5464. После столкновения машина вспыхнула, однако огонь был потушен экстренными службами, оперативно прибывшими на место происшествия.

По предварительной информации, в ДТП пострадали трое человек. Сообщается, что двое из них дети. Подробности ЧП выясняются. На месте работают экстренные службы.