Мужчина умер от огнестрельного ранения в щеку после застолья с родственником в Подмосковье

Москва, 26 февраля. Мужчина скончался после застолья с родственником, получив огнестрельное ранение в щеку в Подмосковье. Об этом сообщил представитель пресс-службы Следственного комитета РФ по Московской области.

По имеющимся данным, трагический инцидент произошел в дачном доме садоводства «Труженик» в Серпухове. 31-летнего мужчину госпитализировали в одно из медучреждений с огнестрельным ранением. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не сумели. Накануне погибший выпивал со своим отцом и приятелем, передает РИАМО.

Отмечается, что мужчина вел асоциальный образ жизни и часто злоупотреблял алкоголем. Правоохранители задержали мужчин, в компании которых он находился, до выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее ФАН сообщал, что 23-летнего молодого человека зарезал приятель во время застолья в Приморье. Несмотря на старания врачей, молодой человек скончался.