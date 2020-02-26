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Самолет SSJ-100 экстренно сел в аэропорту «Шереметьево»

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Самолет SSJ-100 экстренно сел в аэропорту «Шереметьево»

Москва, 26 февраля. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, летевший рейсом «Москва – Пермь», совершил вынужденную посадку в «Шереметьево». Источник Федерального агентства новостей подтвердил информацию, добавив, что причиной вынужденного приземления стали вибрации правого двигателя.

Во время посадки никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. 

Ранее ФАН сообщал, что самолет SSJ-100, принадлежащий авиакомпании «Русджет», совершил экстренную посадку во «Внуково». Причиной чрезвычайной ситуации стала неисправность датчика кондиционирования. Самолет совершал рейс из Берлина в Москву.

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