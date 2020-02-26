Мертвую девушку нашли привязанной к стулу в одной из московских квартир

Москва, 26 февраля. Связанное тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир в Москве. Привязанную к стулу погибшую обнаружила подруга, пришедшая навестить знакомую. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Страшную находку обнаружили в жилом доме на Химкинском бульваре. Бездыханное тело девушки нашла ее знакомая и позвонила в полицию, передает «Пятый канал».

По информации следствия, лицо погибшей было обмотано скотчем, а вокруг была лужа крови.

На месте происшествия работают криминалисты. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что два молодых человека были найдены мертвыми в квартире в Химках. Одному из погибших было 19 лет, а второму 14, передает «Ридус».