Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Усть-Каменогорске

Нур-Султан, 26 февраля. Самолет Ан-2 экстренно приземлился из-за проблем с двигателем в Казахстане. По имеющейся информации на борту находились пять человек, никто не пострадал.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Орлан 2000». Борт выполнял рейс по санитарному заданию Усть-Каменогорск — Аксуат. Во время полета экипаж самолета доложил о том, что возникла внештатная ситуация. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку недалеко от аэропорта «Усть-Каменогорск».

По предварительным данным, на борту находились 5 человек, 3 члена экипажа и 2 служебных пассажира, сообщили в авиационной администрации Казахстана.

По факту случившегося назначено расследование.