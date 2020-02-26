Московские инспекторы изъяли у местного жителя «бэтмобиль»

Москва, 26 февраля. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли передвижение по дорогам Москвы самодельного «бэтмобиля». Машину, стилизованную под транспортное средство популярного супергероя, сделал местный житель в частной автомастерской.

По словам начальника пресс-службы столичного управления МВД Владимира Васенина, автомобиль под управлением 32-летнего жителя Москвы был остановлен экипажем ДПС на Кутузовском проспекте 22 февраля.

Поскольку транспортное средство не было зарегистрировано в госорганах и не могло быть допущено к эксплуатации, в отношении мужчины правоохранителями был составлен административный протокол и возбуждено уголовное дело по двум статьям КоАП РФ. Сам же «бэтмобиль» был доставлен на спецстоянку, сообщает РИА Новости.

Видео, на котором заснят необычный автомобиль, уже появилось в Сети. Судя по кадрам, мужчина воссоздал достаточно точную копию из кинофильма «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости», вышедшего четыре года назад.

Напомним, в 2016 году в Москву из Лондона на продажу привезли «бэтмобиль». В столице оказалось сразу несколько состоятельных фанатов, готовых выложить за уникальную машину около 73 млн рублей. Вместе с тем, столичная полиция попыталась оштрафовать его водителя за езду без номеров, пишет «Газета.ru».