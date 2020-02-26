ФАН публикует видео крупного пожара на Новорижском шоссе под Москвой

Москва, 26 февраля. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео, сделанное на 23 километре Новорижского шоссе в Подмосковье. Там, по предварительной информации, произошло возгорание склада или производственного помещения.

На данный момент неизвестно, какие здания охвачены пламенем. На видео, сделанном очевидцами, видно открытое пламя. Судя по картам, на данной производственной территории находятся помещения, принадлежащие интернет-магазину детских колясок. На месте работают экстренные службы. Подробности произошедшего выясняются.