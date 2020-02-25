Крупный пожар произошел на складе с деревянными поддонами в Подмосковье

Москва, 25 февраля. Пожар вспыхнул на складе с деревянными поддонами в Раменском районе Московской области. Пламя охватило 1,5 тысячи квадратных метров площади. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В спасательном ведомстве отметили, что возгорание произошло в населенном пункте Нижнее Мячково. Загорелись деревянные поддоны, хранящиеся на территории металлического складского ангара, передает РИАМО.

На данный момент пожарным удалось локализовать пожар на 1,5 тысячи квадратных метров. Для ликвидации последствий возгорания были привлечены 57 спасателей и 17 едениц спецтехники.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.