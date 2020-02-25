Москвич угрожал ружьем посетителям ЗАГС в Химках

Москва, 25 февраля. 43-летний житель Химок заявился в местный ЗАГС с ружьем и угрожал посетителям. Неадекватного гражданина избили и отобрали оружие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Чрезвычайное происшествие произошло у дворца бракосочетаний на улице Московской. Прибывшие по вызову полицейские установили, что 43-летний местный житель с оружием в руках по неустановленным причинам подошел к людям, стоявшим у здания. Он направлял ружье в их сторону, выкрикивал угрозы и ругательства, передает РИАМО.

Очевидцам происшествия удалось самостоятельно нейтрализовать злоумышленника и отобрать у него ружье. Из-за полученных травм мужчину пришлось госпитализировать.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в Калининграде сотрудник одного из магазинов угрожал посетителю игрушечным пистолетом. Продавец хотел, чтобы пострадавший признался в краже, при этом угрожая прострелить ему ногу, передает «Ридус».