Пьяный москвич прикусил себе язык и умер

Москва, 25 февраля. 47-летний мужчина умер из-за того, что неудачно прикусил язык. Пострадавший скончался в машине скорой помощи по пути в медицинское учреждение.

По имеющейся информации, трагическая случайность произошла с жителем поселка Знамя Октября в Новой Москве. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, упал и прикусил язык.

Врачам не удалось спасти его жизнь.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 17-летний кадет погиб из-за резкого поворота головы во время приготовления чая. У парня случился инсульт, вызванный кровоизлиянием. В отчете врачей сказано, что из-за травмы шеи мог произойти разрыв артерии. В результате образовался тромб, который попал в мозг и вызвал отмирание тканей, передает телеканал «360».