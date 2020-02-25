Российский фридайвер Молчанов установил новый мировой рекорд в Подмосковье

Москва, 25 февраля. Российский фридайвер Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд, проплыв 180 метров на одном вдохе подо льдом на одном из водоемов в Подмосковье.

Отмечается, что спортсмену удалось преодолеть дистанцию за 2 минуты 40 секунд. Молчанов является 14-кратным чемпионом мира по фридайвингу, на его счету 18 мировых рекордов. Подчеркивается, что на сегодняшнем заплыве спортсмен впервые плыл в длину, а не нырял.

«Тренировался зимой, несколько раз сюда приезжали, практиковались. В глубину свои особенности, подо льдом свои, но основа одна», — сказал спортсмен.

Алексей проплыл на пять метров больше, чем французский спортсмен, которому принадлежит предыдущий рекорд, установленный в 2017 году. Далеко не все дайверы находят в себе смелость заниматься плаваньем подо льдом, считающимся одним из самых сложных направлений в данном виде спорта, передает телеканал «МИР24».

В таких соревнованиях уделяют огромное внимание вопросам безопасности. Для того, чтобы избежать внештатных ситуаций на протяжении всей трассы были сделаны лунки, через которые Молчанов мог вынырнуть в случае опасности.

Алексей Молчанов занялся фридайвингом по наставлению своей мамы, являющейся 22-кратной чемпионкой мира. Она первая в мире женщина, которой удалось погрузиться на глубину 100 метров, задержав дыхание. Карьера 53-летней спортсменки трагически оборвалась в 2015 году во время тренировочных погружений в Средиземном море. Женщина пропала без вести, найти тело так и не удалось.