Неизвестные похитили у мужчины часы за полмиллиона рублей на улице в Москве

Москва, 25 февраля. Неизвестные отобрали часы за 500 тысяч рублей у 39-летнего москвича. Инцидент произошел утром около бара «Guru». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам пострадавшего, он стоял возле заведения на Мясницкой улице, когда к нему подошли трое неизвестных. Незнакомцы были настроены крайне агрессивно, кричали и толкали мужчину. В какой-то момент незнакомцы перестали его толкать и молча ретировались, оставив озадаченного мужчину одного, передает Kp.ru.

«Незнакомцы сели в автомобиль «Nissan Teana» и скрылись в неизвестном направлении. Потерпевший обнаружил, что с его руки пропали дорогостоящие часы фирмы «Montblanc» стоимостью 500 тысяч рублей, а также мобильный телефон iPhone XS, стоимостью 100 тысяч рублей» — рассказал источник в правоохранительных органах.

Правоохранители ведут проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что неизвестный украл четыре пары часов из магазина в центре Москвы. Неизвестный попросил консультанта принести ему куртку для примерки, после того, как вещь была вынесена, мужчина спешно ушел и пообещал скоро вернуться, передает РИАМО.