"Синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю зимы в Москве"

Москва, 25 февраля. Последняя рабочая неделя зимы в Москве будет снежной и дождливой. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Позднякова говорит, что солнечная погода без осадков продержится в столице недолго. Метеоусловия существенно изменятся из-за приближающегося атлантического циклона.

«В ночь на среду будет местами небольшой снежок, днем это будут осадки преимущественно в виде дождя, но не исключено, что они будут чередоваться и с мокрым снегом», — заявила Позднякова.

Столбики термометров будут показывать -4 градуса ночью и +3 градуса днем. Непогода продержится до 27 февраля. Будет сохраняться высокая облачность и высокая вероятность осадков в виде мокрого снега и дождя.

«Температура в ночные часы будет положительная +2 градуса, лишь местами в городе возможно понижение до -1 градуса. Дневная температура останется на том же уровне», — уточнила синоптик.

Кроме того, ожидается рост атмосферного давления. В пятницу все еще будет облачно, но уже без существенных осадков. По ее словам, единственным неприятным моментом станет усиление ветра до 12 метров в секунду в ночь на субботу.