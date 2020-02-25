"Актера Городника задержали с крупной партией наркотиков в Москве"

Москва, 25 февраля. Российского актера Александра Городника задержали с наркотиками на Рублевке. Полицейские обнаружили при нем 90 таблеток запрещенного вещества. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Городника задержали 19 февраля в одном из элитных коттеджных поселков на Рублевке. По имеющейся информации, запрещенные вещества были обнаружены в его автомобиле, передает Kp.ru.

«Как показала экспертиза таблетки представляют собой наркотик МДМА» — рассказал источник в правоохранительных органах.

Исходя из российского законодательства, у Александра Городника была изъята достаточна крупная партия наркотиков. Предполагается, что актер собирался их реализовывать.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Городника задержали, следствие пытается выяснить, кому именно он собирался сбыть запрещенные вещества.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали основателя компании по кибербезопасности Vee Security Александра Литреева. По словам адвоката, Литреева взяли по подозрению в хранении или приобретении наркотиков, передает телеканал «360».