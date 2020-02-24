Подснежники распустились в Москве из-за аномального тепла

Москва, 24 февраля. Подснежники раньше времени распустились в Москве из-за аномально теплой погоды, сообщили в департаменте природопользования.

Цветы обнаружили 24 февраля на природных территориях «Долина реки Сетунь». Как рассказали в «Мосприроде», в столице подснежники появляются в конце марта.

Во всем мире День подснежника отмечают 19 апреля, но в этом году цветы появились очень рано. Как отмечает «Вечерняя Москва», почти все виды подснежников включены в Красную книгу.

Синоптики ранее рассказали, что в этом году аномально теплая зима. Среднесуточная температура воздуха намного выше климатической нормы.

24 февраля в Москве воздух прогрелся до 3 градусов тепла, в Московской области потеплело до 4 градусов тепла.