Студентка разбилась насмерть, выпав из окна общежития в Москве

Москва, 24 февраля. Студентка московского инситута разбилась насмерть, выпав из окна девятого этажа общежития.

Инцидент произошел 24 февраля на Лиственнической аллее. На месте находятся правоохранительные органы, они устанвливают обстоятельства смерти молодой девушки, пишет «Вечерняя Москва».

Тело 20-летней Алисы К. нашли на козырьке подъезда. По некоторой информации, накануне девушка поссорилась с молодым человеком, пишет Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре 39-летний мужчина выпал из окна 13-го этажа. Он получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Аналогичный инцидент произошел в Омске, где погиб молодой парень, выпав с седьмого этажа.