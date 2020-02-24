Бесплатный Wi-Fi в наземном транспорте в Москве отключат с 1 марта

Москва, 24 февраля. «Мосгортранс» предупредил москвичей о том, что с 1 марта в наземном транспорте отключат Wi-Fi.

Столичные власти хотят модернизировать оборудование и улучшить сервис для пассажиров, прокомментировали в пресс-службе организации. Обновленный сервис также запустят на магистральных маршрутах.

Заработает Wi-Fi во второй половине 2020 года, пишет издание «Вечерняя Москва».

Как пишет РИАМО, первые автобусы с Wi-Fi появились в Москве в 2016 году. Однако за последние годы требования к Интернету изменились.

Многие пассажиры предпочитают выходить в Сеть через мобильный телефон, поскольку скорость подключения выше.

Ранее сообщалось, что в российской столице более 330 городских библиотек подключились к бесплатному Интернету.