Теплая погода ожидается в Москве 24 февраля

Москва, 24 февраля. Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве в первый рабочий день недели, пишут «Метеоновости».

24 февраля в Москве воздух прогреется до 1-3 градусов тепла, в Московской области столбики термометров поднимутся от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Ветер подует с юго-запада со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным, пишет РИАМО.

Ранее синоптики объявили в столице «желтый» уровень опасности в связи с сильной гололедицей. Предупреждение действует до 25 февраля.