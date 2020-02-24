Климатолог Киселев прогнозирует волны жары и ливни летом в Москве

Москва, 24 февраля. Этим летом в столичном регионе Российской Федерации вероятнее всего будут наблюдаться волны жары и ливни, сообщил сотрудник ГГО им. Воейкова Андрей Киселев.

Киселев подчеркивает, что наблюдается тенденция к учащению экстремальных явлений. По его прогнозам, в столице могут быть волны жары и ливни этим летом.

«В среднем по статистике это явление учащается. Скорее волны жары будут более частыми, но сказать насколько чаще я бы поостерегся. То же самое касается ливней», — говорит сотрудник ГГО им. Воейкова.

Он подчеркнул, что несмотря на повышение их частотности, ожидать их продолжительности не стоит. Климатолог отмечает, что средние показатели температур в летний период вряд ли будут сильно отличаться от нормы в положительную сторону, однако это не исключает сильных превышений в краткосрочный период.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщал, что последняя неделя календарной зимы отметится смешанными осадками и сложными метеоусловиями. Он отметил, что астрономическое начало весны следует ожидать не раньше 20 марта.