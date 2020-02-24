Такси протаранило три припаркованных авто и превратилось в груду металла в Москве

Москва, 24 февраля. Такси протаранило три припаркованных автомобиля и превратилось в груду металла в Москве. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей. В распоряжении ФАН оказалось видео с места аварии..

Инцидент произошел в районе дома № 7 по улице Череповецкой. Водитель такси доставлен в больницу с серьезными повреждениями. По предварительным данным, виновником ДТП стал именно таксист. Он значительно превысил допустимую скорость и не справился с управлением.

В январе 2020 года «Газета.ru» сообщала о ДТП при участии более 20 автомобилей под Адыгейском.

Также стало известно о чудесном спасении водителя и пассажира автомобиля, которые пострадали в необычном ДТП в Ялте. Там на улице Красноармейской автомобиль на высокой скорости въехал в перила. Участники инцидента не получили серьезных повреждений. Конструкция оказалось между водителем и пассажиром.