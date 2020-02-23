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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололеда

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололеда

Москва, 23 февраля. Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности в связи с гололедицей с 24 февраля до 25 февраля. 

Предупреждение будет действовать с вечера понедельника до утра вторника. Второй из четырех уровень опасности погоды также объявили в Ивановской, Калужской, Владимирской и других областях. 

По данным синоптиков, 24 февраля ожидается снег с дождем, ветер усилится до 10 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 1 градусов мороза.

25 февраля будет солнечным, днем воздух прогреется до 3 градусов тепла. Ветер подует с северо-запада со скоростью до 12 метров в секунду, пишет РИАМО.

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