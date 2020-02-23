Зарезанного мужчину со справкой о ВИЧ нашли в парке на западе Москвы

Москва, 23 февраля. Тело мужчины нашли в Тропаревском парке Москвы, в его вещах была найдена справка о ВИЧ-статусе.

Инцидент произошел 23 февраля, на теле погибшего эксперты обнаружили колото-резаные ранения. При нем находился чехол от ножа.

Как передает РЕН ТВ, справка подтверждает наличие у мужчины ВИЧ-инфекции. Правоохранительные органы проводят проверку, они выясняют, при каких обстоятельствах погиб человек.

Ранее сообщалось, что житель Челябинской области намеренно заразил супругу ВИЧ-инфекцией. Он пойдет под суд.