Москвичу сломали ребра возле станции метро «Первомайская»

Москва, 23 февраля. Москвич попал в больницу с перелолами после избиения у станции метро «Первомайская», сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел вечером 21 февраля, мужчину доставили в больницу с переломами ребер. Пострадавшим оказался местный житель 1970 года рождения, пишет РИАМО.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в столице мужчина жестоко избил пенсионерку 1935 года рождения. Женщина скончалась от полученных травм.