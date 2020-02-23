Мужчина открыл стрельбу на северо-западе Москвы

Москва, 23 февраля. Конфликт между тремя мужчинами во 2-м Тушинском проезде закончился стрельбой, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в ночь на 23 февраля, в полицию поступило сообщение о стрельбе. По предварительным данным, во время драки один мужчина выхватил травматический пистолет и выстрелил в обидчиков.

На место происшествия прибыли медики, они оказали пострадавшим помощь. Стрелявшего доставили в больницу с различными травмами, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что житель Москвы открыл стрельбу по таксистам из-за пробок на дорогах.