Полиция задержала москвича после убийства пенсионерки

Москва, 23 февраля. Полиция задержала подозреваемого в убийстве пенсионерки в районе Новогиреево, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел вечером 21 февраля в доме на Кусковской улице. Правоохранители нашли в квартире погибшую с черепно-мозговой травмой и переломом нижней челюсти.

В убийстве женщины 1935 года рождения подозревают мужчину 1970 года рождения. По данным полиции, между ними произошла ссора, которая закончилась побоями пенсионерки.

Он полученных травм пострадавшая скончалась, возбуждено уголовное дело, пишет «Вечерняя Москва».

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