Теплая погода придет в Москву 23 февраля

Москва, 23 февраля. Теплая облачная погода ожидается в московском регионе в воскресенье, пишут «Метеоновости».

Температура воздуха в Москве составит 1-3 градуса тепла, в Московской области столбики термометров поднимутся от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Ветер подует с юго-запада со скоростью до 12 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным и составит 733 мм ртутного столба, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам раннюю весну.