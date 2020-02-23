Парковку в Москве сделали бесплатной в честь Дня защитника Отечества

Москва, 23 февраля. Власти Москвы сделали парковку в столице бесплатной в честь Дня защитника Отечества.

Парковка в российской столице будет бесплатной в течение двух дней, 23 и 24 февраля. Оставить свою машину можно на любой улице, входящей в зону платного парковочного пространства. Плоскостные парковки, снаряженные шлагбаумами, продолжат работать в прежнем режиме по действующим тарифам.

Ранее в московской мэрии сообщили, что городские парковки в 2020 году будут бесплатными 70 дней. Следующий период «свободной» парковки придется на 8 и 9 марта, а также майские праздники.

«Кроме того, в 2020 году праздничными днями будут 12 и 13 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства). В эти дни все без исключения уличные парковки будут бесплатными. Оставить машину на городской парковке, не оплачивая место, можно и каждое воскресенье, кроме парковок с повышенным тарифом 380 рублей в час», — рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что зона платной парковки в Москве с 17 февраля расширилась на 80 улиц в 16 районах столицы.