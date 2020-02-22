Перестрелка произошла в московском районе Тушино

Москва, 22 февраля. В районе Тушино полиция остановила перестрелку. Конфликт произошел между местными жителями. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах, в настоящее время на месте работают правоохранители.

По предварительной информации, между двумя компаниями произошла пьяная драка, которая закончилась стрельбой. Очевидцы сообщают, что всего было совершено около четырех выстрелов. Один из участников потасовки якобы ранен в голову. Подробности произошедшего выясняются.