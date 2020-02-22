Мужчина переломал ребра приезжему в Москве из-за двух тысяч рублей

Москва, 22 февраля. Безработный молодой человек совершил дерзкое нападение на приезжего из-за двух тысяч рублей в центре Москвы. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По информации правоохранителей, нападение произошло ночью 21 февраля. Сигнал поступил в полицию от очевидцев конфликта на Новорязанской улице в центре города. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали безработного 24-летнего молодого человека, передает РИАМО.

Правоохранителям удалось выяснить, что преступник нанес жертве несколько ударов по голове предметом, похожим на пистолет. Он отобрал у мужчины 1981 года рождения две тысячи рублей и личные документы.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшего в отделение реанимации. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, а также переломы лица и ребер.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту случившегося.