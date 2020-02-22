Двое мужчин попали под электричку в Подмосковье

Москва, 22 февраля. Двое мужчин попали под колеса электропоезда в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

По имеющейся информации, инцидент произошел около станции «Андроновка» на 47-м километре Рязанского направления Московской железной дороги, передает РИАМО.

«Травмированы двое мужчин. Граждане доставлены в одну из больниц Москвы», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Подробные детали и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ФАН сообщал, что ужасный инцидент произошел на станции «Славянка» Колпинского района Санкт-Петербурга. Высокоскоростной поезд «Сапсан» насмерть сбил мужчину, переходящего железнодорожные пути.