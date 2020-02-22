Контейнер с мусором рухнул на крышу такси в центре Москвы

Москва, 22 февраля. Бак со строительным мусором приземлился на крышу автомобиля такси в центре Москвы. Об этом сообщил очевидец происшествия.

По словам случайного свидетеля, чрезвычайное происшествие произошло на заезде на Третье транспортное кольцо на Большой Тульской улице. Контейнер находился в прицепе грузовика, за которым двигалась машина такси. По неустановленным причинам, контейнер сорвался и упал. В результате аварии движение автомобилей на данном участке сильно затруднено.

В столичной ГИБДД отметили, что во время инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают наряды дорожной полиции и медики. Последствия аварии устраняются, но движение до сих пор не восстановлено.

Ранее сообщалось, что дерево упало на едущий автомобиль в подмосковном Подольске. Водитель двигался по автодороге Дубровицы-Мечта. Сухое дерево сильно повредило капот машины, никто не пострадал, передает РИАМО.