Москвичам пообещали возвращение зимы на следующей неделе

Москва, 22 февраля. Жители столицы смогут прочувствовать возвращение зимы уже в конце следующей недели. Синоптики говорят, что отметки термометров могут опуститься до отрицательных значений температуры, а на улицах Москвы опять появится снег. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, погода в столичном регионе изменится из-за активного циклона, который движется к северу Скандинавии. 23 февраля отметится осадками и гололедицей на дорогах.

«В дневные часы +4 градуса. Будет резко и сильно падать атмосферное давление. К вечеру воскресного дня столбики барометров в столице покажут 730 мм, что существенно ниже нормы», — сообщил Леус.

В понедельник погода будет ветреной, а осадки не такими интенсивными. Возможен слабый снег и снижение температуры воздуха до -2 градусов.

«Днем все те же +4 градуса. Окончательно улучшится погода в первый день короткой рабочей недели, стараниями антициклона в облаках появится много прояснений», — пояснил синоптик.

Высокая облачность вернется к концу следующей недели. Температура воздуха будет составлять от +3 до +5 градусов.

«В пятницу почувствуем некое возвращение зимы: ночью будет -2 градуса на фоне небольшого снега, днем же на фоне осадков в смешанной фазе всего +3 градуса», — заключил Леус.

Ранее сообщалось, что столичным автомобилистам посоветовали не парковать свои машины около деревьев, потому что до 23 февраля в городе прогнозируется сильный порывистый ветер, передает РИАМО.