Московские полицейские получили памятки по работе с гражданами КНР

Москва, 22 февраля. На фоне эпидемии коронавируса столичным полицейским раздают памятки, в которых указано, как себя вести с гражданами Поднебесной. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Несмотря на то, что в Москве официально не зарегистрировали ни одного случая инфицирования короновирусом, меры предосторожности принимаются повсеместно. Так, сотрудники некоторых столичных отделов полиции получили памятки, согласно которым у них есть три варианта сценария работы с гражданами Китая.

Если полицейский остановил гражданина КНР, то он должен сфотографировать его. Потом проверить документы и тоже сделать фотографию. Отмечается, что если китаец прибыл в страну более двух недель назад, то его вежливо поблагодарят за сотрудничество и отпустят.

Чуть хуже дела будут обстоять у тех китайцев, которые провели в России менее двух недель. Правоохранителю придется установить его личность и сообщить о нем в единый колл-центр. При обнаружении у иностранца постановления на карантин, полицейские готовят рапорт о принудительной изоляции гостя и направляют его в центр реабилитации, сообщает источник телеканала «360».

Если постановления нет, то вызываются медики. Врачи должны провести обследование, взять анализы и поместить гражданина КНР под домашний карантин.

Факт существования подобных памяток с подробными инструкциями о том, как вести себя с гражданами КНР, пока официально не подтвердили.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ разработал для граждан памятку по новому коронавирусу 2019-nCoV. В ней доступно изложено все, что нужно знать о новом заболевании, передает РИАМО.