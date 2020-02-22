Иномарка сбила трех человек на остановке в Подмосковье

Москва, 22 февраля. Иномарка сбила трех человек на остановке общественного транспорта в Подмосковье. Среди пострадавших — один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

В ведомстве сообщили, что дорожно-транспортное происшествие случилось на Лихачевском шоссе в Долгопрудном. Автомобиль Volkswagen во время движения столкнулся с автомобилем Renault. Иномарку отбросило в сторону остановки, где находились люди.

Среди пострадавших оказался 12-летний ребенок, которого госпитализировали с двумя другими жертвами аварии.

На месте ДТП работают представители правоохранительных органов. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Ранее ФАН сообщал, что шесть человек пострадали в дорожно-транспортом происшествии на Минском шоссе в Подмосковье. Грузовик Volvo врезался в легковой автомобиль ВАЗ.